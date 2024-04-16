Бронь от СВО потянула на 7 лет колонии для начальника пожарной части Альметьевска

Фото: Максим Платонов

Накануне в Альметьевске огласили приговор бывшему руководителю пожарно-спасательной части Денису Грезневу по делу о взятке 300 тысяч рублей за трудоустройство с временным освобождением от мобилизации. Он наказан 7 годами колонии строгого режима со штрафом в 3 млн рублей, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



В качестве дополнительного наказания осужденного лишили права занимать должности представителя власти в течение 4 лет после освобождения.

После исследования всех доказательств суд пришел к выводу, что Грезнев осенью 2022 года получил от жительницы Альметьевска 300 тысяч рублей за устройство пожарными двух ее сыновей. Такая работа в период частичной мобилизации на СВО позволяла получить бронь от призыва.

Напомним, уголовное дело против начальника части возбудили летом 2023 года.

Приговор пока не обжалован.