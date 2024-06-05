Программу поддержки бизнеса Минэкономразвития и «Авито» продлили на новый этап

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Министерство экономического развития РФ и «Авито» повторно запускают меры по поддержке малых и средних предпринимателей, которые продвигают свои услуги и товары на платформе. Прием заявок на новый этап программы по продвижению предпринимателей в сферах услуг и товаров на платформе «Авито» продлится до 30 сентября 2024 года.

— Первый этап программы начался в 2023 году. В ходе него заявки на получение поддержки подали порядка 4 тысяч самозанятых, индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса. За это время предприниматели получили почти 4 млн бонусных рублей, которые можно вложить в продвижение объявлений на платформе «Авито». Мы рады объявить о продолжении партнерской программы, благодаря которой бизнес может более эффективно продвигать свои товары и услуги, — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

— Такие платформы, как «Авито», становятся не просто возможностью, а одним из базовых каналов продвижения услуг и товаров в эпоху развития онлайн-инструментов. Предприниматели, которые в этом случае становятся потребителями, весьма требовательны и ищут наиболее выгодные и комплексные условия для продвижения своих продуктов. С июня мы запускаем уже третью волну проекта по поддержке предпринимателей. Мы делаем это вместе с нашими партнерами из Минэкономразвития и центров «Мой бизнес», — прокомментировал управляющий директор «Авито» Влад Федулов.

Программа распространяется на самозанятых, индивидуальных предпринимателей и организации, работающие в сфере услуг, а также на продавцов, размещающих предложения в товарных категориях. На площадке работают уже около 5 млн профессиональных пользователей, предлагающих товары и услуги, а число бизнес-клиентов, использующих «Авито» в качестве платформы для развития продаж или продвижения, продолжает увеличиваться. Воспользоваться поддержкой могут предприниматели с подтвержденными данными, зарегистрированные на «Авито». Бонусы на продвижение на «Авито Услугах» и «Авито Товарах» доступны новым пользователям платформы. До 30 сентября необходимо подключить подписку «Расширенная» или «Максимальная» и пополнить кошелек на «Авито» от 1 тысячи рублей одним платежом. Всего может быть начислено до 25 тысяч бонусов как продавцам товаров, так и исполнителям услуг.

Реклама. ООО «КЕХ еКоммерц». предоставлено пресс-службой Авито

Для получения меры поддержки предпринимателям необходимо обратиться в центры «Мой бизнес» или оставить заявку онлайн по ссылке . Предприниматели Москвы могут обратиться в ГБУ «Малый бизнес Москвы». Полная информация по программе поддержки на «Авито Услугах» и «Авито Товарах» доступна на странице проекта .

Платформа «Авито» также организует обучающий вебинар о программе поддержки, на котором предприниматели получат детальную информацию об условиях и этапах программы. На видеосеминаре специалисты «Авито» предоставят инструкцию по созданию и навигации в личном кабинете, а также поделятся успешными кейсами предыдущих участников программы.

Программа реализуется на базе центров «Мой бизнес», действующих в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ.

Оператор партнерской программы — Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес — мои возможности» (Ассоциация «Мой бизнес»).