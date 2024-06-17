В Казани 20 июня ограничат движение и парковку на центральных улицах из-за проведения детской фольклориады

Фото: Динар Фатыхов

В Казани с 20 июня будет ограничено движение и парковка транспортных средств на некоторых центральных улицах города в связи с проведением 2-й Всероссийской детской фольклориады. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.



Ограничение движения и парковки автомобилей будет действовать 20 июня с 09.00 до 16.00 на следующих участках:

по ул. Кремлевской, на участке от ул. Чернышевского до пл. Первого Мая;

на Ивановском спуске, на участке от ул. Кремлевской до ул. Профсоюзной.

Всероссийская детская фольклориада состоится в Казани с 19 по 23 июня. Фестиваль объединит более одной тысячи ребят в возрасте от 10 до 18 лет из всех регионов страны. Фольклориада запланирована наряду с церемонией закрытия Игр БРИКС и празднованием Сабантуя.

Напомним, по улице Закиева с 24 июня по 31 августа будет ограничено движение транспорта и пешеходов. Это связано с проведением реконструкции тепловода, сообщает пресс-служба мэрии.