В Москве вынесен приговор советнику генерального директора ОАО «РЖД»

Тверской районный суд Москвы вынес приговор Сергею Кельбаху, советнику генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД». Его признали виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также Сергей Кельбах лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на три года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Министерства транспорта Российской Федерации о взыскании ущерба в полном объеме в размере более 1,9 млрд рублей. Обвиняемый взят под стражу в зале суда.

Стоит подчеркнуть, что с октября 2021 года Сергей Кельбах находился под домашним арестом по решению Басманного районного суда. В суде адвокат бывшего главы «Автодора» заявлял, что его подзащитный не мог единолично принимать решения по строительству.

Разиль Самигуллин