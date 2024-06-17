С 20 июня на четырех улицах Советского района Казани отключат водоснабжение

Фото: пресс-служба МУП "Водоканал"

В Советском районе Казани проведут работы по переложению участка аварийного водопровода 1970 года постройки, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал». Протяженность участка по улице Большой Красной составит 730 метров: от дома №75 до дома №119 жилого массива Малые Клыки. В связи с этим с 09.00 20 июня 2024 года до 06.00 21 июня 2024 года будет прекращена подача воды.



Под отключение попали адреса по улицам:

Большая Красная, 97, 119 (отель «Регина»), 119/1, 119 корп.1; 121/1, 121Б, 122а, 122г (детский сад №114); четные номера частных домов от №42 по №132; нечетные номера частных домов от №47 по №129;

Дорожная, 15, 17, 19, 21, 23, 23/1, 23а, 25, 27, 29, 31, 33, 41, 42;

Клубная — четные номера частных домов от №2 по №8, нечетные номера частных домов от №1 по №9;

Озерная.

Напомним, в Казани с 15 июня в жилом массиве «Жилплощадка» отключено водоснабжение. В домах нет воды с 8.00 и до окончания ремонтных работ.