До конца лета на улице Закиева в Казани ограничат движение транспорта и пешеходов

Фото: Динар Фатыхов

В Казани, в районе здания №2а по улице Закиева, с 24 июня по 31 августа будет ограничено движение транспорта и пешеходов. Это связано с проведением реконструкции тепловода, сообщает пресс-служба мэрии.



Местные власти просят жителей города заранее планировать свои маршруты с учетом ограничений и приносят извинения за возможные неудобства. Водителям рекомендуется обращать внимание на временные знаки и следовать указаниям сотрудников ГАИ.

Напомним, в Казани с 16 июня по 1 августа будет ограничено движение транспорта и пешеходов на участке улицы Право-Булачной.

