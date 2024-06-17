ГАИ будет отказывать в поставке на учет автомобиля, если он ввезен из-за границы и перепродан в течение года

Фото: Ринат Назметдинов

В России могут ужесточить правила регистрации автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа и проданы в течение года, сообщают «Известия». Такие поправки в закон о госрегистрации транспортных средств разработало МВД, их уже поддержал кабмин.

Согласно поправкам, если этот автомобиль будет продан в течение года, то новому владельцу придется заплатить повышенный, коммерческий утильсбор, иначе его машину не зарегистрируют. Он составляет от 300 тыс. рублей до 1,3 млн. Правом отказать в постановке на учет наделяются сотрудники Госавтоинспекции.

Для льготного тарифа автомобиль должен находиться в собственности импортера-физлица не менее 12 месяцев. Поэтому предлагаемые изменения закрепят в законодательстве обязанность уплаты утильсбора в полном объеме — по ставкам, предусмотренным для импортера-юрлица.

Сейчас при ввозе автомобиля для личного пользования утильсбор оплачивается по льготному тарифу. Он составляет 3,4 тыс. (автомобиль до трех лет) и 5,2 (старше 3 лет).

Напомним, Татарстан лидирует в индексе доступности покупки авто в Приволжском федеральном округе.

Рената Валеева