В Турции в Курбан-байрам пострадали около 16 тысяч человек

Фото: Максим Платонов

Во время празднования первого дня Курбан-байрама в Турции порядка 16 тысяч человек обратились за медпомощью из-за ранений, полученных при закалывании животных, сообщает РИА «Новости».

Курбан-байрам — один из главных праздников мусульман, который отмечается в честь окончания хаджа. Как и каждый год, в социальных сетях появились многочисленные видеозаписи с животными, которым удалось убежать от мясников. Министр подчеркнул, что такие инциденты происходят, когда животных закалывают непрофессионалы.

— За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились около 16 тысяч человек, из них 1274 в Анкаре, 840 в Стамбуле и 416 в Измире. Такое происходит, когда животных закалывают непрофессионалы, — сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Напомним, татарстанские ветеринары рекомендовали в этом году на Курбан-байрам полностью отказаться от привозных жертвенных барашков. Если в прошлом году животных можно было завозить из Чувашской Республики, то в этом призывали выбирать только татарстанский продукт.