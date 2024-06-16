Владимир Путин назначил Бориса Титова спецпредставителем по связям с международными организациями

Владимир Путин назначил Бориса Титова специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

До этого, в 2020—2022 годах, эту должность занимал Анатолий Чубайс. Борис Титов ранее был уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей. На этот пост он был назначен в 2012 году и переназначен на пятилетний срок в июне 2017 года.

Напомним, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что Андрей Турчак обратился с просьбой освободить его от должности секретаря генерального совета партии.