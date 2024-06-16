«Эта мечеть — пример не только для Татарстана, но и для всей России»: Минниханов прочитал намаз в обновленной мечети Альметьевска

Фото: взято с сайта dumrt.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов совершил праздничный намаз в рамках рабочей поездки в Альметьевск, сообщает пресс-служба главы. Богослужение состоялось в обновленной Центральной мечети им. Ризаэтдина Фахретдина.



После праздничного намаза Минниханов обратился к собравшимся. Он подчеркнул, что обновленная мечеть Альметьевска стала настоящим мусульманским религиозно-просветительским центром.



— Эта мечеть — пример не только для Татарстана, но и для всей России. Это настоящий исламский центр, — сказал Рустам Минниханов.

Также с праздником мусульман поздравил специально приглашенный на открытие мечети священнослужитель кафедрального собора Альметьевска Олег Чугунов. Он пожелал, чтобы обновленный комплекс стал центром спасения человеческой души.



Затем Рустам Минниханов осмотрел обновленный комплекс мечети. Здание, построенное в 1995 году, нуждалось в реконструкции. В 2021 году ПАО «Татнефть» был согласован проект обновления мечети и расширения ее функционала.

Обновленное здание мечети включает в себя помещения для никаха и имянаречения, библиотеку, конференц-зал, выставочное пространство, магазин, семейную и детскую игровую зоны. Площадь молельного зала осталась прежней — на 1 200 человек. При этом медресе переехало в отдельное трехэтажное здание.

Напомним, Минниханов обратился к мусульманам России по случаю праздника Курбан-байрам.