65% казанских женщин считают чтение важным критерием при выборе партнера

Фото: Динар Фатыхов

Дейтинг-сервис Mamba и литературная платформа «Литнет» провели опрос среди жителей Казани и выяснили, оценивают ли казанцы возможных партнеров по литературным предпочтениям. Оказалось, что 87% женщин читают книги против 76% мужчин. 65% женщин обращают внимание на то, читает ли их потенциальный партнер, в то время как среди мужчин это важно для чуть менее 60%.

Около 14% мужчин считают, что читающая женщина более сексуальна, а каждая десятая женщина находит сексуальным мужчину, который читает книги. Более 73% женщин интересуются литературными предпочтениями потенциального партнера, а около 70% мужчин впечатляются выбором книг женщин.

Наибольшее впечатление на опрошенных мужчин и женщин производят произведения «Война и мир» Толстого и «Преступление и наказание» Достоевского. Кроме того, 24% женщин оценили бы мужчину, который положительно отзывается о книге «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» Джона Грэя. Мужчин можно восхитить любовью к «Гарри Поттеру» Джоан Роулинг (19%), «Властелину колец» Джона Толкина (15%) и серии книг «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина (12%).

Женщины предпочитают психологическую литературу (34%), русскую классику (27%) и детективы (19%), в то время как мужчины чаще читают русскую классику (28%), фантастику (24%), научную литературу (19%) и зарубежную классику (15%).

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Екатерина Петрова