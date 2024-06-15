Рустам Минниханнов на сельском Сабантуе: «Рады, что сегодня вместе с вами мы отмечаем самый любимый праздник»

В селе Барда Пермского края проходит XIV Всероссийский сельский Сабантуй. На открытии побыл раис Татарстана Рустам Минниханов.

Село уже принимало Всероссийский сельский Сабантуй в 2013 году.

— Мы видим, что с каждым годом Пермский край становится все краше. Заметны и положительные изменения, которые происходят в селе Барда. Очень рады тому, что сегодня вместе с вами мы отмечаем самый любимый праздник — Сабантуй, — приводит слова Рустама Минниханова пресс-служба раиса Татарстана.



Также на празднике стало известно, что следующий Всероссийский сельский Сабантуй примет село Вятские Поляны в Кировской области