Рустам Минниханов обсудил с ректором Финансового университета при правительстве России вопросы сотрудничества

Сегодня раис Татарстан Рустам Минниханов встретился с ректором Финансового университета при Правительстве России Станиславом Прокофьевым, чтобы обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере науки и образования. Встреча прошла в рабочем кабинете главы региона в Доме Правительства республики.

В ходе встречи были затронуты приоритетные направления взаимодействия между научно-образовательными организациями Татарстана и Финансовым университетом при Правительстве страны. Рустам Минниханов подчеркнул, что контакты с Финансовым университетом поддерживаются на высоком уровне, что способствует развитию научных и образовательных проектов в Татарстане.

Стоит подчеркнуть, что в прошлом году раис Татарстана Рустам Минниханов стал почетным доктором Финансового университета при правительстве России. Об этом тогда сообщил ректор учебного заведения Станислав Прокофьев.

Разиль Самигуллин