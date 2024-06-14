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Путин удостоил жителей Татарстана почетными званиями

11:09, 14.06.2024
Путин удостоил жителей Татарстана почетными званиями
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении нескольких представителей Татарстана:

  • Медалью Луки Крымского наградили заместителя главного врача Госпиталя ветеранов Казани Кадрию Шакурову.
  • Званием заслуженного работника здравоохранения России — генерального директора ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» Олега Акберова.
  • Орденом Александра Невского за большой вклад в обеспечение деятельности президента России и многолетнюю службу награжден заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.

Ранее глава государства наградил министра финансов Татарстана орденом Дружбы.

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