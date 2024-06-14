Путин удостоил жителей Татарстана почетными званиями
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении нескольких представителей Татарстана:
- Медалью Луки Крымского наградили заместителя главного врача Госпиталя ветеранов Казани Кадрию Шакурову.
- Званием заслуженного работника здравоохранения России — генерального директора ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» Олега Акберова.
- Орденом Александра Невского за большой вклад в обеспечение деятельности президента России и многолетнюю службу награжден заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.
Ранее глава государства наградил министра финансов Татарстана орденом Дружбы.
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