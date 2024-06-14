Президент России наградил министра финансов Татарстана орденом Дружбы

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Президент России Владимир Путин наградил министра финансов Татарстана Радика Гайзатуллина орденом Дружбы. Соответствующий указ главы государства был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Радик Гайзатуллин родился 20 июля 1964 года в деревне Новые Тинчали Буинского района Татарской АССР. В 1985 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве». Министр также ранее награждался почетным званием «Заслуженный экономист Российской Федерации», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Стоит подчеркнуть, что помимо министра госнаградами были награждены еще пять татарстанцев. Среди них помощник главы Высокогорского района Загир Мухамадеев, главный тренер клуба хоккея на траве «Динамо-Казань» Араик Маргарян, помощник раиса Татарстана Альберт Нафигин, заместитель главврача казанского госпиталя для ветеранов войн Кадрия Шакурова и гендиректор ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» Олег Акберов.

Разиль Самигуллин