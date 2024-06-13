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Путин вдвое увеличил размер грантов для студентов c выдающимися способностями

18:58, 13.06.2024
Путин вдвое увеличил размер грантов для студентов c выдающимися способностями
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с нового учебного года вдвое увеличивается размер гранта для студентов. Такие поощрения предназначены для студентов с выдающимися способностями и творческими достижениями по приоритетам научно-технологического развития. Сумма гранта составит 40 тыс. рублей ежемесячно.

Согласно указу, 200 таких грантов предоставляются обучающимся по программам бакалавриата и специалитета, 150 — студентам программ магистратуры.

Ранее размер гранта для всех студентов, проявивших выдающиеся способности, составлял 20 тыс. рублей ежемесячно.

Напомним, Татарстан вошел в топ-10 по количеству привлеченных средств в конкурсе грантов Росмолодежи среди вузов. Среди победителей — четыре вуза из Татарстана, которые выиграли гранты на реализацию восьми проектов в общем объеме 21,5 млн рублей.

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