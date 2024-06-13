Прокуратура Казани напомнила об ответственности за использование беспилотников

Фото: Динар Фатыхов

В прокуратуре Казани напомнили, что на территории Татарстана действует запрет на запуск БПЛА. Запрет был введен указом раиса Татарстана в 2022 году, сообщает пресс-служба мэрии.

Исключение распространяется на беспилотники, которые используют государственные органы власти, их подведомственные организации, муниципалитеты или лица, заключившие с ними договор.



За несоблюдение требований предусмотрено наказание по статье 2.21 КоАП РТ. В случае незначительных нарушений граждане могут получить предупреждение или штраф в размере от одной до четырех тысяч рублей, должностные лица — от 15 до 40 тыс. рублей, юридические лица — от 200 до 300 тыс. рублей.

Как отмечают в прокуратуре Казани, запрет запуска беспилотников принят в большинстве регионов страны во исполнение указа президента России.

Напомним, 31 мая над Татарстаном сбили БПЛА самолетного типа. Власти Атнинского района Татарстана, где его сбили, заявили, что пострадавших и разрушений нет.

