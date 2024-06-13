Фаяз Шакиров: «Вопрос запахов в северной части Казани у нас последние три года стоит»

Руководитель Волжско-Камского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Фаяз Шакиров в ответ на вопрос об уровне ответственности организаций за ухудшение качества атмосферного воздуха отметил:

— Вопрос запахов у нас последние три года в северной части Казани стоит очень остро. Управлением уже проведены проверки всех крупнейших предприятий, оказывающих наибольшее влияние на воздух этой части города. Выявленные нарушения на предприятиях поэтапно устраняются. Учитывая продолжающиеся жалобы, мы на регулярной основе инициируем повторные заявления в прокуратуру для проведения надзорных мероприятий в отношении этих предприятий.

«На сегодня у нас проводится проверка на полигоне ПЖКХ, где выявлен ряд нарушений, в том числе неустраненных с прошлой проверки, — отметил Фаяз Шакиров. — Основной задачей полигона на сегодня является полная рекультивация, думаю, она поможет существенно уменьшить запахи в этом районе, но и тогда они не исчезнут сразу. Сейчас исполком Казани работает над проектом рекультивации, конкретных сроков рекультивации пока нет».

Решение вопроса по проведению рекультивации, по словам Шакирова, находится в ведении в первую очередь исполкома Казани и ПЖКХ как собственника территории и эксплуатирующей организации.

