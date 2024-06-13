Депутат-миллиардер из Набережных Челнов учредил компанию по производству кирпича

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане появилась новая компания, занимающаяся производством строительных материалов. Ее учредителем и директором стал депутат-миллиардер Ильнур Исмагилов из Набережных Челнов, сообщает chelny-biz.ru.

Ильнур Исмагилов уже является учредителем девяти действующих юридических лиц, некоторые из которых имеют миллиардный оборот. Недавно он представил проект складского логистического центра «Барс-Логистик», в который планирует инвестировать 1,1 млрд рублей. Под этот объект без торгов выделят земельный участок, так как он получит статус резидента ТОР.

Компания ООО «НСК» — «Набережночелнинский Силикатный Кирпич» — зарегистрирована буквально на днях. Основной вид деятельности компании — производство изделий из бетона для использования в строительстве.

Стоит подчеркнуть, что в апреле торговый центр «Джумба» в Набережных Челнах перешел под контроль семьи депутата городского совета Ильнура Исмагилова. С 2003 года объектом владел бизнесмен Сергей Кулиш. Стороны не разглашают условия сделки.

Разиль Самигуллин