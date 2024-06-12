Владимир Путин рассказал о встрече с командующими группировок в зоне СВО

Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от встречи с командующими группировок, участвующих в СВО, на церемонии награждения лауреатов Госпремий и Героев Труда, пишет «Интерфакс».



— Это произвело очень хорошее, позитивное впечатление. Все взрослые, серьезные, но по возрасту достаточно молодые люди, профессионалы, отдающие себе полностью отчет в том, что они делают сейчас, что они должны делать завтра, послезавтра, — сказал он на встрече с лауреатами Госпремий и Героев Труда, которых награждал в среду в Кремле.

Путин также подчеркнул, что в России выросла замечательная плеяда командиров как на высоком, так и на более низком уровне. Глава государства добавил, что общение с такими людьми вызывает чувство надежности.

Напомним, на этой встрече Путин вручил Госпремию в области литературы и искусства башкирскому оперному певцу, народному артисту Татарстана Ильдару Абдразакову. Он получил награду за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства.