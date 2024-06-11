Госдума приняла в первом чтении законопроект о добровольном клеймении ювелирных изделий при экспорте

Фото: Дмитрий Резнов

Госдума приняла в первом чтении проект закона, согласно которому предлагается сделать добровольным клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из золота, платины и металлов платиновой группы, пишет «Интерфакс».



Законопроект (№594968-8) был внесен в парламент правительством в апреле. Он предусматривает, что с 1 сентября 2024 года клеймение станет добровольным для изделий отечественного производства, предназначенных для экспорта за пределы ЕАЭС.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, законопроект направлен на улучшение делового климата и снижение избыточной деловой нагрузки.

В Минфине ранее отмечали, что иногда физические клейма на российских ювелирных изделиях воспринимаются потенциальными зарубежными покупателями как дефект, что снижает конкурентоспособность продукции. Поэтому предлагается, чтобы изделия были маркированы средствами идентификации и снабжены двухмерным штриховым кодом Пробирной палаты.

Напомним, по итогам первого квартала 2024 года жители Татарстана потратили более 2 млрд рублей на ювелирные изделия. По республике рынок вырос на 29%.

Рената Валеева