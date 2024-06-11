Банк России опубликовал официальный курс валют на 12 июня
Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 12 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, цена юаня выросла на 0,01 рубля, доллар возрос в цене на 0,03 рубля, евро поднялся на 0,03 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,23 рубля;
- доллар — 89,02 рубля;
- евро — 95,74 рубля.
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