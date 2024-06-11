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Банк России опубликовал официальный курс валют на 12 июня

16:54, 11.06.2024
Банк России опубликовал официальный курс валют на 12 июня
Фото: Динар Фатыхов

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 12 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, цена юаня выросла на 0,01 рубля, доллар возрос в цене на 0,03 рубля, евро поднялся на 0,03 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,23 рубля;
  • доллар — 89,02 рубля;
  • евро — 95,74 рубля.

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