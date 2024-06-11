Часть домов Советского района останется без воды

Фото: Динар Фатыхов

Часть домов Советского района останется без воды. Водоснабжение будет отключено в связи работами на аварийном участке водопроводной сети на пересечении улицы Мостовой, переулок/Школьная в поселке Константиновка. Ориентировочный срок завершения работ 02:00 12 июня, сообщает пресс-служба казанского «Водоканала».

Под отключение попали следующие адреса по улицам:

Интернациональная, 11, 13В, 13Б, 13А, 16А, 16Б, 25А, 33А, 33, 13, 12, 11Б, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18;

Мамадышский тракт, 37А, 43Б;

Мира, Татарстан, Полевая, Амурская, Южногорская, Озерная, Северогорская, Мостовой переулок, Заречная, Школьный переулок, Строителей.

Возможно понижение давления воды по следующим адресам:

ул.Интернациональная, 17, 25, 26, 27, 38, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 35, 37, 39.

На месте устранения аварии работаю 3 бригады аварийной службы и 5 единиц техники МУП «Водоканал». Автоцистерны с водой будут размещаться согласно заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

На прошлой неделе завершились работы на аварийном участке водопровода на улице Профессора Камая в Казани. В результате проведенных работ восстановлено водоснабжение домов №5 и 12, а также корпусов 1, 2, 3 и 4 дома №10.

Разиль Самигуллин