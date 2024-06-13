«Летай» расширил LTE-сети в преддверии летнего сезона

Фото: предоставлено ПАО "Таттелеком"

К началу лета «Летай» расширил полосы пропускания LTE на 10 базовых станциях (БС). Благодаря этому удалось удвоить скорость передачи данных для жителей Арского, Атнинского, Балтасинского, Высокогорского, Кукморского, Лаишевского и Тетюшского районов.

География технических работ охватывает почти всю республику: за май в 17 населенных пунктах Татарстана построили и модернизировали 19 БС. Загородный отдых стал комфортнее как для дачников, так и школьников на каникулах.

Ускорился мобильный интернет в райцентре Высокогорского района. А на территории детского лагеря «Ландыш» в Лениногорском районе (где каждый год отдыхают 800 школьников) появилась связь по стандарту GSM. «Летай» первым предоставил этой местности канал коммуникации — до сих пор она была «белым пятном» на карте радиопокрытия республики.

В Казани появилась вторая БС в жилом массиве Петровский. Еще одна новая базовая станция покрывает ЖК «Берег», сквер «Стамбул» и Центр семьи «Казан» — общественные места для отдыха.

Дооснастили базовые станции и улучшили сигнал для мензелинцев, чистопольцев, муслюмовцев и актанышцев. В Нижнекамске подняли характеристики сети на территории 1-го квартала и промзоны. В селах Бакрче и Пановка (Апастовский и Высокогорский районы) нарастили емкость оборудования: здесь теперь быстрее загружается видеоконтент, без задержек проходят звонки через мессенджеры. Впервые оператор запустил сеть в деревне Уланово в Верхнеуслонском районе.

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