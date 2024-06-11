Количество IT-компаний в России за 2,5 года увеличилось на 14%

Фото: Динар Фатыхов

Количество IT-компаний в России за последние 2,5 года увеличилось на 14%. Так, если в начале 2022 года подобных организаций было 190 тысяч, то к июню 2024 года их насчитывается около 217 тысяч, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы экосистемы «Контур» Михаила Сродных.

Прирост организаций в сфере IT отмечается и в новых регионах. Так, с начала 2022 года их количество увеличилось от нескольких до пару сотен.

Стоит подчеркнуть, что в июле прошлого года несколько татарстанских организаций вошли в топ-100 крупнейших IT-компаний России. Выше всех представителей Татарстана в рейтинге поднялась ICL.

Разиль Самигуллин