Президенты России и Бразилии обсудили стратегическое партнерство и ситуацию на Украине

Фото: Максим Платонов

Президенты Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва провели телефонный разговор, в ходе которого они выразили заинтересованность в углублении стратегического партнерства между Россией и Бразилией, сообщает «Интерфакс».



Стороны также договорились о продолжении тесного взаимодействия с учетом председательства России в БРИКС и Бразилии в «Группе двадцати».

В контексте ситуации на Украине президенты обсудили возможные варианты мирного урегулирования конфликта. Владимир Путин изложил принципиальные подходы российской стороны в связи с предстоящей так называемой «мирной конференцией» в Швейцарии.

Луис Инасиу Лула да Силва выразил стремление внести вклад в поиск вариантов мирного урегулирования, что отражено в известной совместной инициативе Бразилии и Китая на этот счет.

Напомним, 18 мая Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Были затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах.

Рената Валеева