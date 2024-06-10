Вице-премьер Марат Хуснуллин совершил облет строящейся трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга

Фото: Максим Платонов

Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин провел совещание, на котором обсудил ход строительства скоростной трассы М-12 «Восток». В ходе совещания Хуснуллин также совершил облет участка будущей магистрали, об этом он написал в своем «телеграм-канале».



Участок скоростной трассы будет состоять из новых дорожных объектов: трассы Дюртюли — Ачит, обхода Нижнекамска и Набережных Челнов и обхода пяти населенных пунктов в Башкортостане. Также предусмотрена реконструкция существующих участков М-7 «Волга» с расширением до четырех полос.

— Идет действительно большая работа на всех участках силами тысяч строителей. К концу года планируем все закончить и выполнить задачи, поставленные президентом, пишет Хуснуллин.

Продление М-12 составит около 800 километров и пройдет по территориям республик Татарстан и Башкортостан, Пермского края и Свердловской области.

Напомним, татарстанцам стали приходить требования заплатить за проезд по новой федеральной трассе М-12, когда они на нее не выезжали. По словам водителей, попытки разъяснить отсутствие задолженности и пресечь спам от автоинформатора удаются далеко не сразу даже после звонка на горячую линию «Единого оператора».

Рената Валеева