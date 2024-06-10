Дорожный провал на улице Ямашева в Казани устранят во втором квартале текущего года

Фото: Динар Фатыхов

Дорожный провал на улице Ямашева около дома №25 в Казани устранят во втором квартале текущего года, сообщили «Реальному времени» в МУП «Водоканал».

— Сейчас для бесперебойного водоотведения абонентов смонтирована временная перекачивающая напорная линия, которая круглосуточно осуществляет перекачку хозяйственно-бытовых стоков, — заявили в организации.

Как рассказали на предприятии, уровень воды в районе поднялся из-за прихода мусора по сетям канализации.

— Из-за залпового прихода хозяйственно-бытового мусора по сетям канализации к насосу произошло поднятие уровня воды в колодцах с последующим изливом на поверхность проспекта Ямашева, — уточнили там. — В настоящее время проводятся работы по очистке временного насосного агрегата для прекращения излива сточных вод на рельеф местности.

Полное завершение аварийно-восстановительных работ на коллекторе планируется во втором квартале текущего года.

Олег Исаков