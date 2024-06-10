Более 60% казанцев считают город комфортным, безопасным и экологичным

Фото: Динар Фатыхов

Аналитический центр НАФИ и Фонд Росконгресс на площадке «Урбан Хаб 2024» ПМЭФ представили результаты исследования культурного кода российских городов-миллионников.



Результаты исследования показали, что 93% казанцев удовлетворены обликом своего города. Более того, 78% опрошенных считают город безопасным, 74% — комфортным, а 63% — экологичным.

Важной составляющей исследования было формирование набора элементов культурного кода для каждого города. Для Казани такими элементами стали: чак-чак, балиш, «Бахетле», элеш, губадия, кыстыбый, перемячи, эчпочмак, Алсу, Харис Якупов, Баки Урманче, Федор Шаляпин, Габдулла Тукай, Муса Джалиль, Салих Сайдашев, Карим Тинчурин, Казанка, Голубые озера, Волга, Камское устье, Навруз, Сабантуй, никах.

Исследование также показало, что подавляющее большинство — 90% жителей Казани — поддерживают более сильную интеграцию элементов культурного кода в облик города. Это, по их мнению, будет лучше подчеркивать уникальность и особенность столицы Татарстана.

— Важно интегрировать татарские мотивы в современный облик Казани, создавая единую и узнаваемую городскую среду. Например, можно унифицировать оформление общественного транспорта и элементов городской инфраструктуры, используя традиционные татарские орнаменты и цветовые решения. Это позволит создать целостный и привлекательный образ города, который будет отражать богатое наследие и современный дух Казани, — рассказала директор направления маркетинговых исследований аналитического центра НАФИ Наталья Кузнецова.

