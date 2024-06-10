В России 60% выпускников средней школы уходят в колледжи — Сергей Кравцов

Фото: Динар Фатыхов

В России 60% выпускников среднеобразовательной школы продолжают обучение в колледжах. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пленарном заседании II Международного форума министров образования «Формируя будущее».

По его словам, растет популярность рабочих профессий среди молодежи.

— Если раньше 25% выпускников шло в колледжи, а 75% — в вузы, то сейчас уже 60 процентов ребят продолжают обучение в профессиональных колледжах. При этом сократилось время подготовки по рабочим специальностям с 4 до 2,5 года, ведется подготовка под запросы предприятий, — подчеркнул он.

До этого приветствие участникам направил Владимир Путин.

— Мы твердо и последовательно выступаем за обеспечение гарантий реализации права каждого человека на получение образования согласно его потребностям и интересам, за создание условий, которые позволят молодому поколению максимально раскрыть свой потенциал и таланты, — говорится в приветствии. — В России все дети имеют равный доступ к бесплатному образованию. Мы гордимся блестящими победами наших школьников и студентов на международных олимпиадах. Ведущие отечественные университеты по праву занимают достойные позиции в мировых рейтингах, а российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся.

Луиза Игнатьева