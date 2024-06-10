«Россия готова делиться своим богатым опытом в образовании» — Владимир Путин

Фото: Динар Фатыхов

«Все дети имеют равный доступ к бесплатному образованию, а ведущие отечественные университеты по праву занимают достойные позиции в мировых рейтингах», — говорится в приветствии Владимира Путина, направленном к участникам II Международного форума министров образования «Формируя будущее». Его зачитал руководитель Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы твердо и последовательно выступаем за обеспечение гарантий реализации права каждого человека на получение образования согласно его потребностям и интересам, за создание условий, которые позволят молодому поколению максимально раскрыть свой потенциал и таланты, — говорится в приветствии. — Мы гордимся блестящими победами наших школьников и студентов на международных олимпиадах. Ведущие отечественные университеты по праву занимают достойные позиции в мировых рейтингах, а российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся».

Путин выразил уверенность, что форум станет хорошей площадкой для обмена опытом и перспективными идеями, а также для выработки конструктивных предложений по совершенствованию национальных систем образования.

II Международный форум министров образования «Формируя будущее» проходит в Казани во второй раз, в нем принимают участие свыше 500 гостей из более 40 стран. Одна из основных тем обсуждения — внедрение цифровых технологий для обеспечения равного доступа к качественному образованию детей.



Луиза Игнатьева