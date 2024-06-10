Штрафы за самовольное подключение к водопроводу и канализации могут вырасти на порядок

Фото: пресс-служба МУП "Водоканал"

В России могут в десять раз вырасти штрафы за незаконное присоединение к коммунальным сетям — об этом говорится в проекте отзыва правительства РФ на законопроект о поправках в КоАП. Размер взысканий за самовольные врезки сейчас составляет от 1,5 тысячи рублей для граждан до 30 тысяч для юрлиц. С 2007 года они не менялись, и сейчас власти страны считают, что увеличить штрафы нужно в десять раз. Ведь последствия таких действий — засоры канализации, уменьшение напора в водопроводе, загрязнение питьевой воды.



С каждым годом растет количество несанкционированных подключений к коммунальным сетям: сначала собственники «врезаются» в центральный водопровод или канализацию и только после этого оформляют документы. Самовольные врезки вредят всей магистрали: нарушается гидравлический режим работы, и в итоге где-то напор воды снижается, а канализация засоряется. Ведь мощности водоснабжения каждого района просчитаны на определенное количество зарегистрированных абонентов.

— Серьезная проблема существует в поселках, где сети построены самими жителями. Зачастую эти сети прокладываются без проектной документации и гидравлических расчетов. При строительстве данных сетей не предусмотрена закольцовка линий, сети проложены на ненормативной глубине, по всей протяженности имеются искусственные сужения диаметров трубопроводов, врезки осуществлены без установки водопроводных колодцев, что является причиной возникновения аварийных ситуаций. Данные сети передаются на баланс МУП «Водоканал» со 100%-ным износом в качестве бесхозяйных, без выделения финансирования на их содержание. Незаконная врезка вредит соседям и городским сетям водоснабжения и водоотведения. Явными примерами таких ситуаций служат на сегодня поселки Привольный, Новая Вишневка, где при наступлении летнего поливочного сезона количество жалоб на снижение напора воды, а порой даже ее отсутствие растет многократно. Перебои водоснабжения в летний период возникают в связи со сверхнормативным водоразбором питьевой воды, в том числе на поливочные нужды, — сообщает «Реальному времени» главный инженер казанского МУП «Водоканал» Леонид Карагузин.

Самовольно подключенные услуги будут ограничены или полностью отключены до момента официального оформления. пресс-служба МУП "Водоканал"

Идя на несанкционированное подключение, собственник должен понимать: самовольно подключенные услуги будут ограничены или полностью отключены до момента официального оформления. Ему придется компенсировать ущерб, причиненный коммунальной сети. К этой сумме прибавятся и расходы поставщика на отключение, а потом и подключение услуги. Итоговая сумма может составлять десятки тысяч рублей. В конечном итоге незаконная врезка принесет абоненту и финансовые, и моральные проблемы, которых можно было бы избежать при официальном подключении.

О том, как подключиться к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, можно узнать здесь https://www.kznvodokanal.ru/dogovor.

Реклама. МУП «Водоканал»