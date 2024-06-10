Путин: Россия открыта для всестороннего сотрудничества в сфере образования

Фото: Динар Фатыхов

Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в образовательной сфере и обмену опытом. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, зачитав приветственное слово президента участникам международного форума министров образования «Формируя будущее».

— Россия открыта для всестороннего сотрудничества в сфере образования и готова делиться своим богатым, во многом уникальным опытом. В том числе развивая педагогические, студенческие и ученические обмены, участвуя в новых совместных проектах, — зачитал приветственное слово Путина министр просвещения, цитирует РИА «Новости».

Напомним, что форум сегодня начал свою работу в столице Татарстана — он продлится два дня.

Участники форума обсудят российский опыт организации системы образования, актуальные вопросы развития просвещения, обменяются опытом и предложат новые подходы к обучению. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Очное участие в нем примут более 100 иностранных гостей. В том числе министры образования и просвещения государств БРИКС, СНГ, стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Олег Исаков