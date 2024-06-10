Доля рубля в расчетах России и Европы достигла рекордных 58,5 процента

Фото: Максим Платонов

Согласно данным Центрального банка России, доля рубля в расчетах между Россией и Европой достигла исторического максимума в 58,5%. В марте 2023 года этот показатель составлял 47,7%, что свидетельствует о значительном увеличении доли рубля за прошедший год.

На валюты недружественных стран пришлось 28,5% расчетов, на валюты дружественных государств — 13%. В первом квартале 2024 года Россия поставила в Европу товаров на сумму 15,4 млрд долларов, что составляет около 15% от общего объема экспорта.

В марте стало известно, что Россия подготовила запасной вариант, по которому оплату по международным обязательствам РФ можно будет провести в рублях.

Разиль Самигуллин