Главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина прооперировали после нападения

Главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина прооперировали, он приходит в себя, но еще очень слаб. Об этом РБК сообщил его друг, бывший директор проектов в организации Владимир Зыков.

— Друзья и знакомые пострадавших опасаются, что нападавшая сторона может начать использовать версию самообороны. Все, кто знает Ивана и Арсения, знают, что это мирные люди, поэтому не могли напасть на кого-то, — подчеркнул он.

Напомним, Щельцину в потасовке нанесли три удара ножом, его другу, Ивану Познякову, — девять. Позняков умер в машине скорой помощи. 47-летний нападавший задержан. СК завел дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК).

Елизавета Пуншева