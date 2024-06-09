В России за сутки потушили 41 природный пожар

Фото: Динар Фатыхов

В России лесопожарные службы за сутки потушили 41 природный пожар на площади 21 293 гектара, сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.

— По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 8 июня 2024 года в 15 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 41 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 21 293 гектара, — отмечается в сообщении.

К полуночи 9 июня на территории страны действовало 76 лесных пожаров на площади 102 122 гектара, которые активно тушили.

В Татарстане в мае было проверено 116 детских лагерей. По итогам выездов было выявлено 52 нарушения требований пожарной безопасности на 11 объектах.

Елизавета Пуншева