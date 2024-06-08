В России предложили маркировать вакансии для подростков в сервисах для поиска работы
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова предложили маркировать вакансии для подростков в HeadHunter, сообщает ТАСС.
Данное предложение Мария Львова-Белова озвучила в рамках Петербургского международного экономического форума.
Стоит подчеркнуть, что в начале месяца уполномоченный по правам ребенка при президенте России предложила ввести ответственность за допущение травли детей.
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