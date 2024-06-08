Новости общества

03:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России предложили маркировать вакансии для подростков в сервисах для поиска работы

14:24, 08.06.2024
В России предложили маркировать вакансии для подростков в сервисах для поиска работы
Фото: Максим Платонов

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова предложили маркировать вакансии для подростков в HeadHunter, сообщает ТАСС.

Данное предложение Мария Львова-Белова озвучила в рамках Петербургского международного экономического форума.

Стоит подчеркнуть, что в начале месяца уполномоченный по правам ребенка при президенте России предложила ввести ответственность за допущение травли детей.

Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также