Московская биржа допустит замещающие облигации к вечерним торгам

С 1 апреля 2024 года частные инвесторы смогут заключать сделки с 50 замещающими облигациями 16 российских компаний на вечерних торгах фондового рынка Московской биржи. Ликвидность по указанным инструментам будут поддерживать маркетмейкеры. В перспективе список замещающих облигаций на вечерних торгах будет пополняться новыми выпусками.

— Сегмент замещающих облигаций пользуется популярностью у частных инвесторов: доля физлиц в объеме вторичных торгов указанными инструментами составляет 56%, — сообщила пресс-служба московской биржи.

Таким образом, с 1 апреля количество инструментов, доступных инвесторам в вечерний торговый период на фондовом рынке Московской биржи, увеличится до 236. Вечерние торги позволяют частным инвесторам совершать сделки с ценными бумагами в период с 19:00 до 23:50.

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