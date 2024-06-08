Объем грузоперевозок по сети РЖД снизился на 3,2% в январе — мае

Фото: Максим Платонов

Объем перевозок грузов по сети компании за период с января по май 2024 года уменьшился на 3,2%, составив 552,4 млн тонн. Это снижение может оказать влияние на экономику страны и региона, особенно на такие отрасли, как промышленность и торговля, сообщает «Интерфакс».

Внутренние перевозки сократились на 1%, международные — на 6,3%. В частности, импорт уменьшился на 8,3%, а экспорт — на 6,3%.

Снижение объемов международных перевозок произошло из-за уменьшения перевалки через порты на 8,3% и через пограничные переходы — на 2,6%. Экспортные перевозки через порты упали на 8,8%, через пограничные пункты — выросли на 3%. Эти данные могут свидетельствовать о возможных изменениях в структуре экспорта и импорта России, а также о развитии новых торговых маршрутов.

Транзит также сократился на 3,3%. Несмотря на увеличение объемов перевалки через некоторые порты, общее сокращение транзита может повлиять на логистические цепочки и торговые отношения между странами.

Эти изменения могут быть связаны с различными факторами, включая экономическую ситуацию в стране и мире, изменение спроса и предложения на определенные товары, а также развитие альтернативных видов транспорта. Для более глубокого анализа необходимо учитывать дополнительные факторы и проводить дальнейшие исследования.

В начале мая компания «Российские железные дороги» сообщила, что планирует построить высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва — Казань. Ее создание анонсировал гендиректор РЖД Олег Белозеров в эфире программы «Картина мира» на телеканале «Культура».

Разиль Самигуллин