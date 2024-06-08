Директор кемеровской компании, выпустивший неисправный трамвай на линию, признал вину
Директор кемеровской компании Павел Мальцев, выпустивший неисправный трамвай на линию, признал вину, сообщает ТАСС.
Директор и мастер Кемеровской электротранспортной компании были задержаны 6 июня после аварии двух трамваев в Кемерово.
Авария с участием трамваев произошла в Кемерово 6 мая. В результате столкновения пострадали 102 человека и один погиб. СКР возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.