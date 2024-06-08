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Директор кемеровской компании, выпустивший неисправный трамвай на линию, признал вину

09:27, 08.06.2024
Директор кемеровской компании, выпустивший неисправный трамвай на линию, признал вину
Фото: Ирина Плотникова

Директор кемеровской компании Павел Мальцев, выпустивший неисправный трамвай на линию, признал вину, сообщает ТАСС.

Директор и мастер Кемеровской электротранспортной компании были задержаны 6 июня после аварии двух трамваев в Кемерово.

Авария с участием трамваев произошла в Кемерово 6 мая. В результате столкновения пострадали 102 человека и один погиб. СКР возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Разиль Самигуллин

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