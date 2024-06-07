В России расширят перечень данных, доступных пользователям в отчетах сервиса онлайн-проверки авто

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

В России расширят перечень данных, доступных пользователям в отчетах сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека». Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали «Авито» (владелец сервиса) и госкомпания «Автодор» в рамках Петербургского международного экономического форума.

— Сотрудничество сторон позволит повысить прозрачность сделок на вторичном рынке автомобилей, — сообщили в пресс-службе онлайн-платформы. — Стартовым направлением сотрудничества станет обмен информацией о трафике на скоростных дорогах Государственной компании «Автодор», в том числе о наличии на транспортных средствах задолженностей за проезд по платным автодорогам.

Напомним, в 2023 году по трассам госкомпании проехали 285 миллионов раз — это на 18% больше, чем в 2022 году.

