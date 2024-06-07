Владимир Путин: с 2025 года в России МРОТ будет привязан к медианной зарплате

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Президент России Владимир Путин заявил, что с 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет рассчитываться исходя из медианной заработной платы.

— К 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц, — уточнил президент. — Индексация МРОТ будет завязана на общий рост зарплат в экономике.

Ранее депутаты Госдумы предложили установить МРОТ на уровне в 30 тысяч рублей.