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Владимир Путин: с 2025 года в России МРОТ будет привязан к медианной зарплате

16:08, 07.06.2024
Владимир Путин: с 2025 года в России МРОТ будет привязан к медианной зарплате
Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин заявил, что с 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет рассчитываться исходя из медианной заработной платы.

— К 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц, — уточнил президент. — Индексация МРОТ будет завязана на общий рост зарплат в экономике.

Ранее депутаты Госдумы предложили установить МРОТ на уровне в 30 тысяч рублей.

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