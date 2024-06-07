Татарстан отправил 11 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов городской среды в малых городах
Татарстан отправил 11 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов городской среды в малых городах. В этом году в состязании впервые примут участие Агрыз, Арск, Чистополь, Зеленодольск и Иннополис. Результаты станут известны до сентября 2024 года, сообщает пресс-служба Института развития городов Татарстана.
Шесть заявок будут поданы повторно:
- Азнакаево — «ЦПКиО — Центральный парк контакта и открытий. Благоустройство территории парка им. Р.К. Ишкаева и городского стадиона»;
- Бугульма — «Благоустройство исторической улицы Ленина»;
- Мензелинск — «Развитие исторической улицы Карла Маркса»;
- Менделеевск — «Пейзажный парк Камашево»;
- Тетюши — «Возрождение улицы Малкина»;
- Село Свияжск — «Свияжск. Верхний променад берега Свияги».
Заявки подготовлены большой командой специалистов, включая архитекторов, социологов, профильных экспертов, представителей городских сообществ и администраций районов. Важную роль в создании проектов сыграли жители городов, которые определили территории для участия в конкурсе, обсудили концепции и событийное наполнение проектов, а также протестировали территорию до начала благоустройства. Победа в конкурсе может помочь городу создать новые сценарии отдыха в обновленных пространствах.
Стоит подчеркнуть, что парки Казани вошли в реестр лучших практик по благоустройству в России. В их число вошли: парк «Светлая долина», Большое Голубое озеро и Юнусовская площадь. Начиная с 2017 года ежегодно регионы России представляют свой опыт благоустройства территорий.
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