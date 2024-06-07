Татарстан отправил 11 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов городской среды в малых городах

Фото: Екатерина Петрова

Татарстан отправил 11 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов городской среды в малых городах. В этом году в состязании впервые примут участие Агрыз, Арск, Чистополь, Зеленодольск и Иннополис. Результаты станут известны до сентября 2024 года, сообщает пресс-служба Института развития городов Татарстана.

Шесть заявок будут поданы повторно:

Азнакаево — «ЦПКиО — Центральный парк контакта и открытий. Благоустройство территории парка им. Р.К. Ишкаева и городского стадиона»;

Бугульма — «Благоустройство исторической улицы Ленина»;

Мензелинск — «Развитие исторической улицы Карла Маркса»;

Менделеевск — «Пейзажный парк Камашево»;

Тетюши — «Возрождение улицы Малкина»;

Село Свияжск — «Свияжск. Верхний променад берега Свияги».

Заявки подготовлены большой командой специалистов, включая архитекторов, социологов, профильных экспертов, представителей городских сообществ и администраций районов. Важную роль в создании проектов сыграли жители городов, которые определили территории для участия в конкурсе, обсудили концепции и событийное наполнение проектов, а также протестировали территорию до начала благоустройства. Победа в конкурсе может помочь городу создать новые сценарии отдыха в обновленных пространствах.

Стоит подчеркнуть, что парки Казани вошли в реестр лучших практик по благоустройству в России. В их число вошли: парк «Светлая долина», Большое Голубое озеро и Юнусовская площадь. Начиная с 2017 года ежегодно регионы России представляют свой опыт благоустройства территорий.

Разиль Самигуллин