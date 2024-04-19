Парки Казани вошли в реестр лучших практик по благоустройству в России

Парки Казани вошли в реестр лучших практик по благоустройству в России. В их число вошли: парк «Светлая долина», Большое Голубое озеро и Юнусовская площадь. Начиная с 2017 года, ежегодно регионы России предоставляют свой опыт благоустройства территорий.

В этом году в минстрой России поступило 415 заявок, из которых было отобрано 50 лучших проектов. В данный реестр также вошли и другие общественные пространства Татарстана, а именно: «320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой» (Тетюши), парк «Детский городок» (село Пестрецы), парк «Кондурча» (Нурлат), «ТатАрские предания» — в город старой дорогой по улице Коммуны» (Арск).

Ранее парк в Лаишево стал победителем в номинации «Парк года. Малые города» на I Всероссийской парковой премии. Общественное пространство, созданно по инициативе куратора проекта — Института развития городов Татарстана.

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Разиль Самигуллин