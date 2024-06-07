В Казани начали работать фонтаны на Булаке

Фото: Олег Исаков

В Казани после длительного перерыва вновь заработали фонтаны на протоке Булак. Об этом сообщила мэрия города.

Всего будет работать 56 плавающих фонтанов, что вдвое больше, чем было раньше. Высота струй достигнет 10 метров, а сами фонтаны оснастили различными сценариями работы. В вечернее время протоки будут подсвечены.

Предыдущий фонтанный комплекс был установлен в 2005 году и прослужил городу почти 18 лет.