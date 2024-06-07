В трех московских театрах произошли кадровые перестановки

В ряде столичных театров произошли кадровые изменения. Новым директором театра «Современник» станет Владимир Машков, художественным руководителем Московского академического театра сатиры — Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов.

Все трое сохранят текущие должности художественных руководителей: Владимир Машков — в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной.

Департамент культуры Москвы принял решение о присоединении сцены на Новослободской бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда к Московскому еврейскому театру «Шалом». А Московский театр кукол объединят с Московским открытым театром кукол, перешедшим под управление столицы в начале этого года.

По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, в ближайшее время пройдут встречи с труппами театров, на которых коллективам представят новых руководителей.

— Принятые решения позволят более эффективно управлять театрами и объединять ресурсы разных площадок и творческих коллективов для обновления и расширения репертуара, улучшения показателей работы. Евгений Герасимов, Владимир Машков и Константин Богомолов уже продемонстрировали свою профессиональную состоятельность в руководстве крупными театрами, — отметил Фурсин.