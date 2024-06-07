«Читай-город» назвал самые популярные книги первого дня книжного фестиваля «Красная Площадь»
Вчера, 6 июня, в Москве открылся 10-й книжный фестиваль «Красная Площадь». Федеральная книжная сеть «Читай-город» проанализировала продажи первого дня и определила десятку самых популярных книг в категории «Художественная литература».
Топ-10 книг фестиваля «Красная Площадь»:
- Новинка от Шамиля Идиатуллина — фантастический детектив «Бояться поздно»: о молодых людях, застрявших в компьютерной игре.
- Новый young adult от Аси Лавринович «Планы на лето».
Репортаж о творческой встрече Аси Лавринович с читателями в Казани читайте здесь.
- Финалист премии «Большая книга» 2024 года, роман Алексея Варламова «Одсун. Роман без границ».
Репортаж о презентации книги Алексея Варламова «Одсун» читайте здесь.
- Продолжение автобиографии Николая Цискаридзе «Мой театр. Книга вторая».
- Исследование Анны Матвеевой о судьбах натурщиц и муз известных художников «Картинные девушки. Музы и художники: от Веласкеса до Анатолия Зверева».
- Сборник рассказов Захара Прилепина «Собаки и другие люди».
- Единственный в топе представитель зарубежной прозы — Питер Боланд с детективом «Убийства и кексики. Детективное агентство «Благотворительный магазин».
- Сборник Ильи Кочергина «Запасный выход», честная история одного дауншифтинга.
- Путеводитель по роману Льва Толстого от Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной».
- Славянское фэнтези Ульяны Черкасовой «Его забрал лес».
Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».
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