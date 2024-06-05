В Казани на улице Профессора Камая часть домов останутся без водоснабжения

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на улице Профессора Камая часть домов останутся без водоснабжения. Причиной остановки подачи воды в здания стала авария на водопроводной сети 1971 года постройки, сообщает пресс-служба казанского «Водоканала».

В настоящее время ведутся работы по замене аварийного участка. В связи с этим приостановлено водоснабжение домов №5; 10, корпуса 1, 2, 3, 4 и №12 на улице Профессора Камая. Планируется, что водоснабжение будет полностью восстановлено к 06:00 6 июня 2024 года. Автоцистерна с водой будет расположена возле дома №10, корпус 2 на улице Профессора Камая.

В конце мая стало известно, что в селе Новый Кинер Татарстана без водопровода остаются 10 домохозяйств. Известно, что подключение водоснабжения в дома возможно за 1,5 млн рублей. Исполком, в который обратились жители, ответил, что в местном бюджете просто нет денег. Также в ответе было указано, что будет необходимо проложить 750 метров труб, так как источник воды далеко. По этим линиям пролегают подземные газовые трубы и телефонный кабель.

Разиль Самигуллин