Владимир Путин примет участие в саммите ШОС

Президент России Владимир Путин 3—4 июля посетит Астану, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление помощника президента Юрия Ушакова.

— Могу сказать, что 3—4 июля мы поедем в Астану на саммит ШОС, — сказал Ушаков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1». О других зарубежных поездках президента помощник сообщать не стал.

Стоит подчеркнуть, что по итогам саммита в Астане будет принято решение о вступлении Белоруссии в организацию. Генсек ШОС Чжан Мин назвал это событие историческим.

Разиль Самигуллин