Владимир Путин примет участие в саммите ШОС
Президент России Владимир Путин 3—4 июля посетит Астану, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление помощника президента Юрия Ушакова.
— Могу сказать, что 3—4 июля мы поедем в Астану на саммит ШОС, — сказал Ушаков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1». О других зарубежных поездках президента помощник сообщать не стал.
Стоит подчеркнуть, что по итогам саммита в Астане будет принято решение о вступлении Белоруссии в организацию. Генсек ШОС Чжан Мин назвал это событие историческим.
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