Пушкинский код: россияне выбрали любимые произведения и литературных героев

Фото: Динар Фатыхов

Издательская группа «Эксмо-АСТ» и сеть «Читай-город — Буквоед» провели опрос накануне 225-летия Александра Пушкина, чтобы выяснить, какие литературные произведения и персонажи составляют основу культурного кода россиян.

Треть опрошенных назвали своим любимым произведением Пушкина роман в стихах «Евгений Онегин». Второе место заняла «Капитанская дочка» с 18,3% голосов. «Сказка о царе Салтане» и «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» также вошли в число фаворитов, набрав 18 и 17% голосов соответственно.

В категории любимых детских книг лидирует «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова с 32,7% голосов. Петра Гринева из «Капитанской дочки» назвали примером достойного сына 56,7% респондентов. Самым близким образом материнской любви стала мать в творчестве Сергея Есенина, набравшая 38,6% голосов. Среди народных сказок «Царевна-лягушка» была самой популярной, получив 42,2% голосов. Самым жутким персонажем в литературе признан Вий из повести Гоголя, набравший 59,7% голосов. Защитником Родины в фольклоре участники опроса чаще всего называли Илью Муромца (49,5%).

Самым находчивым персонажем признан Остап Бендер из романов Ильфа и Петрова, набравший 26,7% голосов. Самой счастливой парой стали Ассоль и Грэй из «Алых парусов» Грина, за которых проголосовали 24,8%. Среди литературных женихов и невест респонденты выделили Игоря Грома (17,6%), Григория Печорина (15,1%), Евгения Онегина (7%), Татьяну Ларину (10,8%) и Маргариту (10,8%).

В категории образцовой дружбы лидируют Денис Кораблев и Мишка Слонов из «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского (29,9%). Путешествовать по России большинство респондентов хотели бы с Аркадием и Борисом Стругацкими (27,5%).

Важной частью культурного кода стали сцены из литературных произведений, посвященных еде. Наиболее запомнился роскошный обед в «Евгении Онегине» Пушкина (33,4%). Также упоминались гастрономические описания из «Мастера и Маргариты» Булгакова (23,5%) и «Обломова» Гончарова (18,6%).

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Екатерина Петрова